Общество

Псковичей приглашают стать участниками флешмоба «Валенки»

Московский Музей Победы продлил прием заявок на всероссийский флешмоб «Валенки» до 10 января 2021 года и приглашает жителей Псковской области стать его участниками. Уже сейчас во флешмобе приняли участие сотни людей из 41 региона России, рассказали Псковской Ленте Новостей в музее.

Отрывок из легендарной песни исполняют дети и взрослые, профессиональные артисты и любители, в одиночку и с друзьями. И почти в каждом ролике обязательно есть сами «герои» песни - валенки.

Для участия во флешмобе «Валенки» необходимо до 10 января загрузить короткие видеоролики через специальную форму на сайте Музея Победы, а также выложить с хэштегами #ВаленкиФлешмоб #МузейПобеды #СтранаПоет в соцсетях ВКонтакте и Instagram. Продолжительность ролика - не более 60 секунд, записи должны отвечать тематике флешмоба.

В Старый Новый год, 13 января 2021 года, стартует онлайн-голосование, которое продлится до 31 января. Зрители смогут выбрать самые яркие, креативные, душевные и запоминающиеся записи. Их авторы получат призы от Музея Победы - участие в Zoom-экскурсии по новой экспозиции «Подвиг Народа», а ролики войдут в финальное видео, которое разместят на сайте и соцсетях музея. Итоги зрительского голосования будут объявлены в начале февраля.

Музей Победы предложил вспомнить песню «Валенки» в завершение Года памяти и славы. Старт Всероссийскому флешмобу «Валенки» был дан 12 декабря в декорациях трехмерной панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев». Легендарная песня вновь прозвучала на ступенях поверженного Рейхстага, как и 75 лет назад, в мае 1945 года, во время концерта Лидии Руслановой для солдат-победителей. Музыкальный патриотический флешмоб должен еще раз напомнить жителям России о героических страницах истории нашей страны, о ее великом прошлом и о том, что традиция чествовать подвиги предков не заканчивается Годом памяти и славы!

Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте музея.