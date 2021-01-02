Общество

Видеофакт: Комар на январском снегу удивил псковичку

Псковичку очень удивил комар, которого она увидела в Пскове в районе Крестов сидящим на сугробе. Видеозапись с насекомым, сделанную 3 января, автор выложила в группе «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте.

«Когда на душе весна, и пофиг, что ты комар, а на улице снег», - подписала она свой ролик.

В комментариях большинство пользователей разделили удивление псковички. «Вот только комаров зимой и не хватало», «Суровые псковские комары», «Это не наш, точно залетный с какой-нибудь заразой, туристам спасибо», - высказались участники обсуждения. Некоторые стали выкладывать фотографии другой «проснувшейся живности»: бабочек, червяков и шмелей.

Впрочем, нашлись и те, кто указал, что есть особое семейство насекомых - зимние комары. Чаще они встречаются весной и поздней осенью, но некоторые проявляют активность даже в зимнее время. Это одни из немногих представителей двукрылых, которых можно встретить даже в таежной зоне в зимние месяцы.

Название «зимний комар» не принадлежит какому-то конкретному виду, это семейство, объединяющее довольно многочисленную группу двукрылых насекомых. Только в России известно 27 видов.

В отличие от своих летних родственников, зимние комары не кусаются, поскольку не имеют хоботка для высасывания крови. Более того, они вообще ничего не едят во взрослом состоянии.