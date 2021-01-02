Общество

Число умерших в Псковской области от COVID-19 перешло за сотню

195 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области за минувшие сутки - 3 января. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Не обманывайтесь снижением цифр, система здравоохранения по-прежнему работает в крайне напряженном режиме», - обратился он к жителям региона.

Согласно представленной губернатором статистике, за весь период в Псковской области зафиксировано 24 513 случаев коронавируса. За минувшие сутки в Псковской области проведено 634 теста (за весь период — 216 841). Выздоровели 178 человек (за весь период - 12414). Скончались - 101 (за сутки добавился один умерший).