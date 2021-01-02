Путин поручил до февраля проработать предложения об индексации пенсий работающих пенсионеров

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать предложения по параметрам индексации пенсии работающих пенсионеров. Предложения должны представить главе государства к 1 февраля, пишет РИА Новости.
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что парламент может принять соответствующий закон до марта, если кабмин внесет поправки в Госдуму.
Отметим, что этот вопрос неоднократно поднимался в 2020 году, но пока остается нерешенным. Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016-го - власти мотивировали это необходимостью сократить дефицит Пенсионного фонда (ПФР).
На ежегодной пресс-конференции Путин подчеркнул, что индексация пенсий на фоне пандемии важна для государства и возможна при достаточной обеспеченности бюджета.