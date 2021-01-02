Общество

Путин поручил до февраля проработать предложения об индексации пенсий работающих пенсионеров

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать предложения по параметрам индексации пенсии работающих пенсионеров. Предложения должны представить главе государства к 1 февраля, пишет РИА Новости.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что парламент может принять соответствующий закон до марта, если кабмин внесет поправки в Госдуму.

Отметим, что этот вопрос неоднократно поднимался в 2020 году, но пока остается нерешенным. Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016-го - власти мотивировали это необходимостью сократить дефицит Пенсионного фонда (ПФР).

На ежегодной пресс-конференции Путин подчеркнул, что индексация пенсий на фоне пандемии важна для государства и возможна при достаточной обеспеченности бюджета.