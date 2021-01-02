Общество

Каждая третья псковская компания планирует расширить штат в 2021 году

Служба исследований hh.ru провела опрос среди компаний из разных регионов России, в том числе и Псковской области, чтобы понять, чего они ожидают от 2021 года. Оказалось, что 42% респондентов из компаний Пскова оценивают свои перспективы на рынке как позитивные. Среди них выше доля небольших и средних компаний (44% и 41% соответственно), рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе HeadHunter Северо-Запад.

Аналитик выяснили, что 36% крупных компаний из Пскова оценивают свое положение в 2021 году как стабильное. Негативный для себя сценарий развития событий в 2021 году видят 11% крупных компаний, 15% средних и 17% малых компаний.

32% опрошенных представителей компаний из Пскова заявили, что численность его компании в новом году однозначно увеличится. Треть компаний отмечают, что также рассматривают возможность увеличения штата. А вот у 16% планируется уменьшение численности сотрудников.

Компании Пскова в целом готовы к тому, чтобы сохранить или даже увеличить оклады своим сотрудникам в этом году – так ответили 32%, у 40% компаний оклады никак не изменятся, уменьшение окладной части возможно у 8% компаний.

Почти всех работников среди опрошенных компаний в Пскове коснулась дистанционная работа. На момент опроса представители компаний в городе не смогли ответить, когда точно планируется возвращать сотрудников обратно в привычный формат работы. По данным опроса, 15% компаний планируют вывести персонал в офис в марте-апреле, еще 4% позже – в мае-июне.