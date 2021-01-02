Общество

Все торговые центры в России специалисты госпожнадзора теперь будут проверять раз в два года

Все торговые центры на территории России с начала 2021 года специалисты государственного пожарного надзора будут проверять раз в два года.



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Теперь все объекты с массовым пребыванием людей, в том числе торговые центры, поделены на шесть категорий пожарного риска, в зависимости от которых будут проходить плановые проверки: чрезвычайно высокая, высокая, значительная, средняя, умеренная и низкая. Для каждой категории риска предусмотрены свои сроки проведения проверок, сообщает РИА Новости.

«Торгово-развлекательные центры ранее относились к средней категории риска и проверялись раз в четыре года. После вступления изменений в силу объекты, на которых одномоментно находится более 5 тысяч человек, отнесены к категории высокого риска. Периодичность их проверок - один раз в два года», - в МЧС РФ.

Многоквартирные жилые дома высотой более 75 метров отнесены к категории значительного риска, а от 28 до 75 метров – к категории среднего риска.

В риск-ориентированный подход включены дипломатические и консульские учреждения РФ, представительства нашего государства за рубежом, а также объекты метрополитенов, автомобильные и железнодорожные тоннели. Ранее эти объекты не учитывались.

Кроме того, госпожнадзор вместо проверок будет проводить плановые осмотры и обследования садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ и земельных участков на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.