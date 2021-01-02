Общество

Продолжается прием заявок на псковский областной конкурс «Экореклама-60»

Продолжается прием заявок на псковский областной конкурс рисунков и постеров социальной экологической рекламы «Экореклама-60» - вплоть до 29 января 2021 года. Основной задачей конкурса является разработка новых инструментов создания позитивного экологического имиджа Псковской области, повышение качества распространяемой социальной экологической рекламы, рассказали Псковской Ленте Новостей в ПООО «Чудской проект».

К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет. Участник может подать до 10 творческих работ на любые из 4 тематических направлений. Творческая работа подается в виде рисунка или полиграфического постера, мотивирующего граждан проявлять заботу об окружающей природной среде.

Темы конкурса:

Экологически ответственное отношение к воде, Псковско-Чудскому озеру, другим водным объектам Псковской области.

Экологически ответственное энергопотребление.

Экологически ответственное обращение с твердыми коммунальными отходами, раздельный сбор мусора.

Свободная (открытая тема).

В рамках темы №4 участники самостоятельно определяют актуальную для Псковской области социально-значимую экологическую тему и разрабатывают визуальный образ.

Победители конкурса «Экореклама-60» будут отмечены ценными призами, а их работы — размещены на носителях наружной рекламы региона.

Победители также будут приглашены к участию в творческой мастерской, которая будет организована в марте 2021 года.

Финансирование творческой мастерской осуществляется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Кроме того, победители национальных этапов пройдут отбор международного этапа конкурса и будут приглашены к участию в совместной российско-эстонской творческой мастерской, которая будет организована в июне 2021 года (Даты проведения этапов конкурса могут быть изменены в соответствии с эпидемиологической ситуацией в Псковской области).

Оператором конкурса является Псковская областная общественная организация «Чудской проект». Конкурс проводится при содействии управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области и Общественной палаты региона.

Конкурс проходит в рамках проекта ER101 GreenMind (Эко-мышление) при поддержке Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов.