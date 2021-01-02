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Общество

В России до 20 января должны определить порядок выдачи сертификатов иммунитета к COVID-19

04.01.2021 17:58|ПсковКомментариев: 0

Правительство России до 20 января должно разработать предложения о порядке выдачи специальных сертификатов людям, получившим прививку от COVID, а также проработать вопросы международного признания этих документов при пересечении границы. Такое поручение дал президент Владимир Путин премьер-министру Михаилу Мишустину по итогам большой пресс-конференции президента, которая состоялась 17 декабря, сообщает РБК.

«Рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств», - гласит поручение.

Накануне о возможности отмены ограничений для людей, прошедших вакцинацию, сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что использование документов, подтверждающих вакцинацию, - распространенная практика. «Вместе с тем вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации», - уточнили в ведомстве.

Идея введения паспортов иммунитета к COVID-19 обсуждается давно и имеет как сторонников, так и противников. Так, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что такие паспорта станут частью обычной жизни в 2021 году. Он допускал, что на паспорта могут быть в будущем завязаны, например, перелеты на самолетах.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказывалась резко против введения таких документов. Она назвала это дискриминацией граждан и разделением их на категории с разными правами. «Даже если человек переболел, сегодня у него есть антитела, через месяц может не быть. Я категорический противник такого рода документов», - заявляла она.

 
Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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