Общество

Ветераны Псковской области получили подарки на Новый год от волонтеров

Активисты Псковского регионального волонтерского центра «Единой России» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом и вручили им продуктовые наборы с шампанским, мандаринами и другими праздничными продуктами. Руководитель волонтерского центра, секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский доставил подарки ветеранам Великих Лук и Куньи, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

В Великих Луках Александр Козловский навестил участниц Великой Отечественной войны Анну Храпенкову и Антонину Ивановскую, а в Кунье – Николая Сафронова.

Анна Храпенкова этим летом отметила 100-летний юбилей, она имеет государственные награды - ордена и медали, в частности, медаль «За боевые заслуги».

Антонина Ивановская в годы войны участвовала в партизанском движении Себежского края, за что была награждена медалями и орденами. Всю свою жизнь после войны она посвятила работе с молодежью – преподавала в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Николай Сафронов на фронт попал 17-летним юношей в апреле 1943 года, в годы войны был станковым пулеметчиком, сапером 5-го инженерного противохимического полка, участвовал в освобождении Белоруссии.

Александр Козловский пожелал ветеранам здоровья, бодрости духа, заботы и внимания родных и близких и передал подарки.

«Наши партийцы развозят подарки и поздравляют ветеранов. В год пандемии такое внимание особенно важно. Мы обязаны отдать дань уважения тем, кто защищал нашу Родину во время Великой Отечественной войны», – заключил Александр Козловский.

Отметим, новогодние продуктовые наборы получили все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Псковской области. В Пскове депутаты городской Думы доставили подарки на дом 100 ветеранам.