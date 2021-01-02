Общество

Фотофакт: Необычными снеговиками удивили жительницы Печор и Гдова

Девушки из двух районов Псковской областей удивили земляков необычными снеговиками. Они создали из снега настоящие снежные скульптуры, которыми украсили прилегающие к своим домам территории, подарив мимо проходящим горожанам хорошее настроение.



Источник фото: «Печорская правда»

Так, в Печорах Лариса Олеск вылепила из снега большого добродушного кота. Его фотографию она прислала в газету «Печорская правда».



Источник фото: «Гдовская заря»

А в Гдове появился снежный медведь, который комфортно расположился на скамейке около дома семьи Яны Осиповой. Он прекрасно смотрится и в дневное время, и в вечернее.