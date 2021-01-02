Общество

ЕГЭ по иностранному языку исключен из списка обязательных

Минпросвещения официально исключило единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку из списка обязательных. Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам «русский язык» и «математика», - говорится в документе.

Иностранный язык - английский, немецкий, французский, испанский или китайский - попал в список предметов, которые сдаются по выбору. Среди них также литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика, родной язык и родная литература.

Включение иностранных языков в число предметов, по которым выпускники в обязательном порядке сдают итоговые экзамены, планировалось на 2022 год. Против этого решения выступил Национальный родительский комитет, пишет РБК.

В сентябре прошлого года Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения «по итогам широких общественных обсуждений на различных площадках» и с учетом оценок экспертов одобрил исключение иностранного языка из предметов, обязательных для сдачи на ЕГЭ.

В Рособрнадзоре отметили, что отказ от обязательного экзамена по иностранному языку связан с неравенством обучения российских школьников. «Если в больших городах есть не только хороший уровень преподавания, но и практика применения, то в сельских отдаленных школах, которых у нас очень много, практика применения языка нулевая», - пояснил глава ведомства Анзор Музаев.