В Святогорском монастыре в Пушкинских Горах выявлен очаг коронавируса

Очаг коронавируса выявлен в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Он отметил, что за минувшие сутки – 4 января – в монастыре зафиксировано 6 новых случаев COVID-19.
Напомним, 3 декабря государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» объявил, что Святогорский Свято-Успенский монастырь закрыт на карантин. В связи с этим приостановлено посещение некрополя Ганнибалов-Пушкиных.
В музее также добавили, что, по предварительным данным, карантин объявлен на две недели.