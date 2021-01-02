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Общество

В Святогорском монастыре в Пушкинских Горах выявлен очаг коронавируса

05.01.2021 00:04|ПсковКомментариев: 0

Очаг коронавируса выявлен в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что за минувшие сутки – 4 января – в монастыре зафиксировано 6 новых случаев COVID-19.

Напомним, 3 декабря государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» объявил, что Святогорский Свято-Успенский монастырь закрыт на карантин. В связи с этим приостановлено посещение некрополя Ганнибалов-Пушкиных.

В музее также добавили, что, по предварительным данным, карантин объявлен на две недели.

Теги: #Пушкинские Горы #пушкинский заповедник #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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