Общество

В Псковской области выявлено 242 новых случая COVID-19 за сутки

242 новых случая COVID-19 зафиксировано в Псковской области за минувшие сутки. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 24 755 человек, сообщил на своей Instagram-странице губернатор Михаил Ведерников.

Он отметил, что в регионе «темпы тестирования восстанавливаются».

Всего в регионе проведено 217 956 исследований на коронавирус, в том числе 1115 за минувшие сутки.

Выздоровели 12 502 (+88 за сутки), умер 101 пациент.

Наибольший прирост заболевших коронавирусом за минувшие сутки в Псковской области снова показали два крупнейших города региона: Псков (+86) и Великие Луки (+28).

Оба муниципалитета также являются лидерами по количеству выявленных случаев заражения с начала пандемии: 9166 у Пскова и 4759 – у Великих Лук.

Сравнительно большое количество зараженных COVID-19 зафиксировано за сутки также в Псковском (+26) и Новосокольническом (+23) районах.