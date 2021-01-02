Общество

Безработица и безденежье названы главными страхами россиян в 2021 году

Безработица (33%) и безденежье (27%) стали главными страхами россиян в наступившем году. О результатах проведенного опроса Псковской Ленте Новостей рассказали на портале SuperJob. В 351 населенном пункте были опрошены 1600 респондентов из группы «экономически активное население старше 18 лет».

Среди других тревог жители страны называют состояние здоровья (17%). Также россияне боятся, что 2021 год окажется хуже 2020-го (11%). Опрошенные боятся за образование детей (7%), продления ограничений в сфере услуг и культуры (6%), одиночества и обвала рубля (по 5%), продления закрытия границ (4%).

Страхи несколько различаются в зависимости от пола опрошенных. Работа, деньги и здоровье беспокоят больше женщин, мужчины в большей степени тревожатся из-за ограничений в развлекательных заведениях, курса валют и одиночества.

Вместе с тем 22% россиян признались, что не испытывают страха перед 2021 годом. Наибольшее число таких респондентов оказалось среди молодежи до 24 лет (25%) и людей с зарплатой от 80 тысяч рублей (27%).