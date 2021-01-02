Общество

Ежедневно в России в гражданский оборот поступает 100 тысяч доз вакцины от коронавируса

Каждый день в России для прививки граждан вакциной от коронавируса «Спутник V» поступает 100 тысяч доз вакцины. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, где была разработана вакцина.

«На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона (привили), каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот», - цитирует информационное агентство Александра Гинцбурга.

Также он сообщил, что Минздрав и Росздравнадзор ведут мониторинг состояния привитых. Ученый констатировал отсутствие новых нежелательных реакций.