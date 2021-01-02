Общество

В Псковской области полиция собрала детские поздравления с Новым годом

В УМВД России по Псковской области в рамках всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» впервые прошел конкурс поздравлений с Новым годом, получивший название «Говорят под Новый год…» Об этом Псковской ленте Новостей рассказали в пресс-службе ведомства.

В номинации «Самый лучший новогодний плакат» за красочную работу была отмечена Милена Ясицкая, представляющая Приют для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей.

С заслуженной победой юную художницу поздравила куратор Общественного совета при УМВД России по городу Пскову Елена Иванова. Она поблагодарила Милену за активное участие в конкурсе и вручила ей грамоту и развивающий подарок картину для росписи по номерам.