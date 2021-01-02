Общество

Возвращение псковских детей в школы после каникул обсудят на оперштабе

Решение о том, как после зимних каникул будет организовано обучение школьников, примут на региональном оперштабе. Об этом сообщил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов на сайте губернатор60.рф, отвечая на вопрос об обеспечении детей из многодетных семей техникой для дистанционного обучения.

«Решение о формате обучения после зимних каникулах будет принято на заседании оперативного штаба при администрации области с учетом рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Псковской области. В случае стабилизации эпидемиологической ситуации очный формат обучения будет продолжен после окончания зимних каникул», - написал Александр Седунов.

Также он рассказал, что комитет провел мониторинг, выясняя потребность детей из многодетных и малообеспеченных детей в компьютерной технике. Для решения этого вопроса чиновники работают с благотворительными фондами.

В нынешнем учебном году школьники были переведены на дистанционное обучение 14 декабря. Через неделю после этого досрочно начались зимние каникулы, которые продлятся до конца текущей недели.