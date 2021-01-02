Общество

Отключение электроэнергии стало темой ночного совещания в Себежском районе

В ночь на 5 января в администрации Себежского района обсуждали ситуацию, сложившуюся в муниципалитете из-за отключения электроэнергии после обрывов на линиях электропередачи. Пути решения искали глава района Леонид Курсенков и генеральный директор Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Северо-Запада России Артем Пидник.

Районная газета «Призыв» цитирует официальное сообщение местной администрации, выпущенное по итогам совещания. В нем сказано, что от аварийных генераторов запитаны насосы во всех котельных района и большинство водонапорных башен. Подача электроэнергии в дома жителей осложняется тем, что многие годы сложилась схема подключения электричества, при которой разные улицы запитаны от разных подстанций. Поэтому в ряде деревень невозможно подключить к аварийному генератору сразу все дома. После ликвидации последствий непогоды во время подготовки плана модернизации энергосетевого хозяйства этот аспект в районной администрации обещают учесть и в дальнейшем запитывать населенный пункт от одной подстанции.

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«Администрация района просит жителей не воспринимать такую ситуацию как «наказание» одних за счет «привилегий» другим, - пишет «Призыв». - Администрация и в очередной раз благодарит жителей Себежского района за терпение и активную помощь в ликвидации последствий непогоды. Кроме того, она обещает, что все соответствующие выводы из сложившейся ситуации будет делать потом, сейчас надо в максимально возможное время вернуть электроснабжение во все дома нашего района».

За ночь к электроэнергии были подключены населенные пункты, в которых в общей сложности живут 1200 человек. На утро 5 января на расчистке поврежденных ЛЭП были задействованы 32 аварийных бригады, в том числе, на тяжелых вездеходах. Обесточенными оставались 146 населенных пунктов, в которых живут 1906 человек.