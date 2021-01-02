Общество

Фонд «Круг добра» займется лечением детей с редкими заболеваниями за счет «налога на богатых»

Президент России Владимир Путин 5 января объявил о создании фонда «Круг добра», куда будут поступать средства на лечение детей с редкими заболеваниями. Как было объявлено в прошлом году, на эти цели пойдут доходы государства, полученные за счет «налога на богатых» - повышенного НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают сумму 5 млн рублей в год.

«У меня на столе лежит проект указа о создании — мы договаривались об этом — фонда поддержки детей с тяжёлыми и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями», - цитирует президента RT с совещания по социальным вопросам.

Предполагается, что финансирование фонда составит 60 млрд рублей.