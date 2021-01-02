Общество

Путину назвали размер средней пенсии в России после индексации

С 1 января в России на 6,3% проиндексированы пенсии. Этот показатель выше уровня инфляции, о чем президенту Владимиру Путину на совещании по социальным вопросам 5 января доложил министр труда Антон Котяков.

«Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1039 рублей и с учетом индексации составит 17 541 рубль», - приводит РБК слова Котякова.

Повышение коснулось 32 млн человек, для повышения выплат власти выделяют 374 млрд рублей. Первые российские пенсионеры уже получили выплаты в конце декабря – те, у кого дата получения пенсии приходится на январские праздники.

Также до 1 февраля президенту будут представлены предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам, у которых не было повышения выплат с 2015 года.