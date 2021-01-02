Общество

Псковские зоозащитники ждут волонтеров для помощи с рулоном сена

Зоозащитная организация «Шанс» разместила в соцсетях сообщение с призывом к псковичам оказать помощь в раскладывании по мешкам рулона сена.

«Привезут два рулона с по 250 кг каждый, - написали в организации. - Один рулон поместится в сенник, а второй нужно разобрать в мешки, так как в сенник поставили будку для старенького тощего кобеля. Поселить нам его больше некуда. Помогайте, друзья! Мешки есть, сено привезут, с собой – только хорошее настроение».

Волонтеров ждут на пункте передержки (ул. Советской Армии, 56Б) 6 января в 14:00.