Общество

В Китае назвали шесть продуктов для укрепления иммунитета и омоложения

Один из пользователей популярной китайской соцсети WeChat составил список продуктов, благотворно влияющих на иммунную систему человека и помогающих выводить посторонние микроорганизмы, такие как вирусы. В России статья опубликована в переводе «Иносми».

Рейтинг содержит шесть пунктов. Одну из его строчек занимает помидор. Автор списка ссылается на то, что плоды богаты каротином, в сто раз превосходящим витамин Е с позиций повышения иммунитета.

Также среди полезных продуктов оказался банан за счет витамина В6. Автор рейтинга напоминает о способности этого витамина предотвращать рак кожи и мочевого пузыря. Суточная норма витамина В6 содержится всего в двух бананах.

Еще один полезный для иммунитета продукт – репейник. Он способствует профилактике онкологических заболеваний за счет стимуляции роста клеток и повышения уровня тромбоцитов и лейкоцитов в крови. Также содержащиеся в репейнике вещества участвуют в синтезе коллагена.

В списке также находятся прополис (увлажнение кожи, рост мышечной массы, лечение ожогов, язв, трещин на коже), грибы (усиление способности лейкоцитов к защите от угроз) и папайя (расслабление мышц, стимуляция кровообращения, антибактериальный эффект, повышение эластичности сосудов, омоложение).