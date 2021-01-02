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Общество

Ученые предсказали спад пандемии коронавируса через два месяца

05.01.2021 23:14|ПсковКомментариев: 0

К началу весны пандемия коронавируса пойдет на спад, такое мнение выразили ученые, с которыми пообщались журналисты портала URA.RU. В частности иммунолог Владимир Болибок считает, что человечеству уже не стоит ждать таких серьезных подъемов заболеваемости, как минувшей осенью и в декабре.

«Мы вышли на так называемое плато. Это самый высокий уровень в процессе развития пандемии. К концу февраля, к началу марта мы с этого плато будем уходить, заболеваемость будет падать», — приводит издание слова иммунолога.

Его мнение поддерживает профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. Но предупреждает, что резкого спада ждать не стоит, плато продлится несколько месяцев.

«Если должным образом пойдет в ход вакцина, то тогда снижение заболеваемости будет быстрее», - полагает Аграновский.

Теги: #медицина #здоровье #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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