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Общество

Более 600 призывников Псковской дивизии ВДВ перешли на контракт

06.01.2021 09:18|ПсковКомментариев: 0

Более 600 призывников Псковского десантно-штурмового соединения ВДВ перешли на контрактную службу. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

В 2020 году в подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ прибыло более 1200 призывников. Часть из них прошла обучение в учебных подразделениях Воздушно-десантных войск. Призывники прибывали из более чем 40 регионов страны. Молодые парни в возрасте от 18 до 25 лет прибыли с желанием проходить воинскую службу в подразделениях Воздушно-десантных войск.

После принятия присяги и распределения по подразделениям командиры в ходе военно-политической работы разъяснили порядок прохождения военной службы по контракту, представляющиеся военнослужащим льготы и социальные гарантии.

Условия приема для кандидатов для прохождения службы остаются прежними: возраст от 19 до 35 лет, образование должно быть не ниже среднего (полного) общего.

В настоящее время часть дивизии составляют военнослужащие по контракту, так же есть и подразделения где сержанты, как более опытные специалисты, контрактной службы, а остальные должности комплектуются военнослужащими по призыву.

По итогам прошлого года более 600 военнослужащих по призыву выбрали прохождение службы на контрактной основе.

Теги: #ВДВ #вооруженные силы #контрактная служба
Источник: Псковская Лента Новостей
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