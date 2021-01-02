Общество

Росгвардейцы обеспечат безопасность во время рождественских мероприятий в Псковской области

Росгвардейцы примут участие в обеспечении общественной безопасности при проведении праздничных мероприятий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, на территории региона 6 и 7 января запланированы праздничные мероприятия, посвященных Рождеству Христову.

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области, совместно с полицией, будут обеспечивать охрану правопорядка и безопасность граждан при проведении торжественных богослужений на территории региона.