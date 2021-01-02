Общество

МЧС предупредило жителей Псковской области о неблагоприятном явлении

МЧС предупредило жителей Псковской области о неблагоприятном явлении. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 6 января в 12:25 от синоптиков получено предупреждение.

С периода 15-17 час по югу Псковской области ожидается гололед.

Рекомендации для населения:

Для избежания несчастных случаев:

Не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку.

Подготовьте малоскользящую обувь.

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин.

При усилении ветра держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили.

Проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек.

Ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу.

За пределами населенных пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.

На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».