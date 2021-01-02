Общество

Бытовую электротехнику подарили псковским медикам

Активисты волонтерского центра «Единой России» поддерживают медиков в период пандемии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Юрий Сорокин поздравил с новогодними праздниками персонал Псковской клинической областной больницы и Псковской областной инфекционной больницы и передал для медиков партию бытовой техники: холодильники, микроволновые печи, электрочайники, утюги.

«Надеюсь, что эта бытовая электротехника будет полезной для медперсонала, и поможет сделать дежурства более комфортными, - отметил Юрий Сорокин и пожелал сотрудникам больниц здоровья, счастья и благополучия.

По инициативе Юрия Сорокина в псковский ковид-центр еженедельно доставляется по 200 шестилитровых бутылей воды для персонала и пациентов.

Активисты волонтерского центра партии ежедневно обеспечивают горячим питанием медицинских работников во всех муниципальных образованиях Псковской области. Бесплатные обеды получают медицинские работники, борющиеся с коронавирусом в «красной зоне»: ежедневно питание поставляется в псковский и великолукский ковид-центры, в инфекционные отделения районных больниц и на посты скорой помощи.