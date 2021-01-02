Общество

Военнослужащие ВДВ в 2021 году проведут более 2600 учений с боевой стрельбой

В новом 2021 учебном году с личным составом соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск спланировано провести более 2600 учений с боевой стрельбой. Об этом сообщила группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск

Для повышения уровня огневой выучки личного состава войск и качества организации боевой подготовки особое внимание будет уделено огневой подготовке при проведении упражнений учебных стрельб и контрольных занятий для всех категорий военнослужащих.

На различных полигонах пройдут более 1800 боевых стрельб отделений, более 550 боевых стрельб взводов, более 150 ротных тактических учений, из которых порядка 30 будут двухсторонними.

С целью обучения умелому применению штатного оружия в войск, на базе Рязанского гвардейского училища ВДВ в текущем году было подготовлено более 350 военнослужащих с присвоением звания «Инструктор по огневой подготовке». В новом учебном году подготовка инструкторов будет продолжена.

Десантно-штурмовые и парашютно-десантные подразделения примут участие в 16 батальонных тактических учениях с десантированием личного состава и техники, спланированы к проведению 4 полковых тактических учения с десантированием военнослужащих и военной техники.