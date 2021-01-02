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Общество

Регламентировать онлайн-обучение предложила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области

06.01.2021 15:22|ПсковКомментариев: 1

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова рассказала об итогах изучения общественного мнения о «дистанционке». Как сообщается на ее странице в В Контакте 6 января, анализ проводился совместно с псковичкой Еленой Демченковой.

«По окончанию дистанционной недели, которая длилась в Псковской области с 14 по 19 декабря 2020 года, в целях изучения общественного мнения, мы задали вам несколько вопросов: Как вы с ней справились? Какие были трудности и в чем увидели преимущества? Были ли улучшения процесса, по сравнению с весной? Мы выслушали мнение родителей, педагогов и самих учащихся. Стоит отметить, что наиболее категорично отрицательно к процессу дистанционного обучения относятся родители. По их мнению, с первого весеннего опыта ничего не изменилось, время упущено, качество знаний снизилось, методики донесения информации остались прежними, малоэффективными», - написала Наталия Соколова.

По информации родителей, детям сообщали задания в электронном дневнике или скидывали через группы Вконтакте. Чем дети младше, тем больше необходимо участие родителей, а они не всегда могут помочь, потому что работают и потому что не владеют педагогическими навыками и знаниями по предметам. Старшие дети, случается, списывают с сайтов домашних заданий. Большинство родителей оценивают сложившуюся ситуацию как самообучение.

Некоторые родители отметили, что за неделю у ребенка были всего один или два онлайн-урока. «Наши дети самостоятельно дома не могут изучить новую тему. У ребят накапливаются пробелы в знаниях, учителя не могут двигаться дальше, не ликвидировав пробелы, идет отставание по программам», - написала Наталия Соколова.

Также родители обращают внимание на отсутствие условий в семье для обучения детей, когда их несколько. Не все дети имеют возможность выйти в zoom из-за отсутствия планшета, телефона, стабильного скоростного интернета. А если в семье трое или пятеро школьников?!

Что касается образовательных платформ, то бесплатные функции на них ограничены. Платформы «подвисают», что не позволяет сделать задание в срок.

Родители отметили, что считают такую форму обучения вредной для здоровья в связи с увеличением времени нахождения без движения за экраном монитора или гаджета. Отсутствие живого общения отмечается также как отрицательный фактор. Дети лишены социализации.

«Особое место занимают практические задания, которые для контроля нужно снять на видео. Снимать на видео занятия физической культурой или оказание первой медицинской помощи. У родителей возникает резонный вопрос. А если ребенок, выполняя дистанционное задание учителя, получит травму в домашних условиях, кто будет в этом виноват?», - написала Наталия Соколова.

«Положительные отзывы родителей были связаны с вариативностью онлайн уроков, применяющихся в ряде школ. Много добрых слов мы услышали об организации дистанционного обучения в Псковской инженерно-лингвистической гимназии! «Учителя не только проводили уроки, они организовали обратную связь. Даже если стоит 5, то написан отзыв о работе ученика!

И так с каждым предметом: разработаны и скинуты рабочие листы для проверки, и все проверено! По «творческим» предметам очень интересные задания. Например, посетить виртуальную выставку всемирно известного музея и оставить отзыв о том, что понравилось, заинтересовало. Такое задание отправлено со ссылками. Или мастер-класс по технологии "как сшить маску". Подробно, с видео! Все просто и доступно!»

Во многих школах давались информативные видео-уроки, которые короче обычного урока и их можно пересмотреть при необходимости. Использовались онлайн-тренажеры и гугл-формы. Зимой появились онлайн-уроки, которых весной не было.

Из положительных тенденций — возможность организовать свой день по своему усмотрению, потратить на урок меньше времени, чем на него ушло бы в школе.

Но всё-таки большая часть родителей в своих ответах заявила о том, что дистанционка – «это не учение, а мучение». Что детям нужна школа, учителя и живое общение со сверстниками», - написала Наталия Соколова.

Учителя в своих мнениях о дистанционном обучении были менее категоричны. Они отметили, что летом и осенью у них появилась возможность пройти обучение по использованию новых информационных технологий и применению современных методов в процессе преподавания. И они активно в этот процесс включились и очень старались сделать обучение доступным и интересным.

Часть педагогов откровенно написала, что считают онлайн уроки не продуктивными и малоэффективными. Также учителя озвучили сожаление, что во время онлайн уроков не видят и не слышат детей, которые ставят режим «выкл» на камеру и микрофон, ссылаясь на качество связи. Порой учащиеся позволяют себе мешать учителю, создавая посторонние звуки и выкладывая развлекательные картинки. Или подключаться не в начале урока, а в середине. Удивляет учителей отношение родителей, которые не считают необходимым помочь ребенку подключиться к процессу и проконтролировать выполнение им домашних заданий.

Дети, как более гибкие и мобильные участники образовательного процесса, отметили, что дистант помог им правильно распределить силы и время, меньше тратить времени на второстепенные предметы и больше уделять профильным. Старшеклассники подчеркнули, что тем, кто может себя организовать и умеет учиться, дистанционка подходит, и они хотели бы такую форму и вне пандемий. А те, кому дистант не понравился, называли такие причины: не мог встать, не мог себя заставить, организовать, не хватало «школьной движухи».

«Мы все понимаем, что дистанционка – вынужденная мера. Вопрос, в силах ли мы сделать этот процесс интересным и полезным для детей? Мы считаем, что в первую очередь, необходимо выработать нормативный документ, регламентирующий процесс онлайн обучения, с разъяснением всех необходимых организационных, образовательных и коммуникационных компонентов. И второе, не терять возможности общения между учителем и учеником, пусть даже через экран. Чтобы была возможность услышать друг друга, задать вопросы и получить ответы, а не только задания для самостоятельного изучения», - резюмировала уполномоченный.

Она поблагодарила всех, кто прислал свое мнение.

Теги: #уполномоченный по правам ребенка #дистанционное обучение
Источник: Псковская Лента Новостей
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