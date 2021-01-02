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Общество

Главврач Псковской инфекционной больницы рассказала, как лечилась от коронавируса

06.01.2021 18:06|ПсковКомментариев: 0

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала как и чем лечилась в период болезни. «Много вопросов поступило мне в Директ, как и чем я лечилась в период болезни. Давайте я подробно расскажу об этом», - написала она 6 января в своем инстаграм-аккаунте.

6 ноября после поездки в Великие Луки в ночь унее поднялась температура до 39,2 градусов и остро возникла головная боль. После приема парацетамола температура снизилась до 38 , на этой отметке и держалась 3 дня. Вкус и запах полностью пропал к концу первых суток.

«Лечение в острый период было исключительно симптоматическое: обильное теплое питье, до 2 литров в сутки, преимущественно зеленый чай, жаропонижающие в терапевтических дозах и для купирования головной боли, с учетом длительного анамнеза мигрени - противомигренозные препараты. После 3 дней лихорадки появился кашель малопродуктивный. На старте дополнительно ничего не принимала. Состояние к концу первой недели начало немного улучшаться, преимущественно за счет уменьшения головных болей. Из-за них я почти не могла спать», - рассказала Анастасия Повторейко.

«На 10 день болезни на фоне полного благополучия появилась одышка, причем сразу выраженная, усиливалась при разговоре, одевании, еде. Сатурация снизилась до 92%. Врач направил на КТ грудной клетки- выявлен острый бронхиолит с небольшой зоной пневмонита. Назначены: антикоагулянты и ГКС в таблетированной форме в среднетерапевтических дозах на 3 дня с быстрой отменой. Показаний для антибактериальной терапии не было», - написала Анастасия Повторейко.

Через 7 дней клиническое выздоровление, за исключением сохраняющей аносмии и агевзии. По прошествии 2 месяцев вкус и запах практически не вернулись. «Еще одна загадка для всех нас! Главное, патогенез и прогноз не ясны», - отметила главный врач инфекционной больницы.

«Контрольное КТ-исследование в моем случае, как и при всех КТ-1, не требуется. Самое тяжелое для меня было в период болезни- это полная самоизоляция. Очень тяжело жить в семье, но быть закрытой почти 3 недели до получения отрицательного мазка на covid-19. В отношении амбулаторного лечения, хочу выразить слова благодарности 3 поликлинике. Настоящие герои! Когда, в 22ч. мне позвонил врач и хриплым, уставшим, измученным голосом спросил как мое самочувствие, мне стало стыдно жаловаться...», - добавила Анастасия Повторейко.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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