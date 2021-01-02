Общество

МЧС продолжает профилактику гибели людей в Псковской области

Ежедневно сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику пожаров и предотвращение гибели людей в жилом секторе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 5 января 2021 года на территории Псковской области сотрудниками МЧС России осуществлены профилактические рейды, в ходе которых проведены разъяснительные беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, газового оборудования, печей и других отопительных приборов, мерах пожарной безопасности в быту, а также о недопущении детской шалости с огнем.

До населения доведена информация об обстановке с пожарами на территории области, среди жителей распространены памятки, содержащие информацию о действиях граждан при пожаре.

При проведении профилактических рейдов населению дополнительно разъяснено об опасности выхода на неокрепший лед и запрете выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер. Сотрудники МЧС России напомнили номера вызова экстренных служб.

Мероприятия проведены со строгим соблюдением санитарно- эпидемиологических мер в связи с ограничениями, связанными с карантинными мероприятиями по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).