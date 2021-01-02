Общество

Единороссы передали защитные маски для прихожан в великолукский собор

Активисты «Единой России» проводят акцию «Береги себя» по профилактике коронавируса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России», добровольцы волонтерского центра «Единой России» 6 января передали в Свято-Вознесенский кафедральный собор Великих Лук защитные маски для прихожан в рамках акции «Береги себя» по профилактике коронавируса. Горожане смогут получить средства индивидуальной защиты в храме.

партийцы проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в храмах города. Результаты мониторинга показали, что в храмах проводят дезинфекцию помещений, обрабатывают иконы, прихожане пользуются средствами индивидуальной защиты, соблюдают дистанцию.