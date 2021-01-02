Общество

Губернатор пожелал псковичам на Рождество мира, согласия и любви в доме

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Рождеством. «Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Рождеством христовым. Это замечательный и добрый праздник, который веками собирает у домашнего очага миллионы российских семей. Это день старинных традиций, непреходящих христианских ценностей и светлых помыслов», - сообщил губернатор в своем видеообращении.

«Сегодня каждый верующий ощущает искренний душевный подъем, стремится к созиданию и совершенству. Верю, что именно в Рождество любой может поменять свою жизнь к лучшему, потому что во всех благих делах сопутствует удача и помощь божья», - сказал Михаил Ведерников.

«Друзья! Пусть волшебство сочельника наполнит вас счастьем и надеждой, принесет благополучие и крепкое здоровье! Разделяю с вами радость этого праздника и желаю мира, согласия и любви в вашем доме», - сказал губернатор.