Общество

Псковские спасатели отчитались об участии в ликвидации последствий опасного природного явления

Главное управление МЧС России по Псковской области проинформировало об участии в ликвидации опасного природного явления. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

«В результате прохождения опасного природного явления 1 января 2020 года на территории Псковской области произошли локальные отключения электроснабжения.

Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Псковской области оказывает адресную помощь по распиловке и уборке поваленных деревьев.

В Главном управлении МЧС России по Псковской области развернут оперативный штаб, осуществляется координация деятельности группировки, задействованной в аварийно-восстановительных работах. Организовано взаимодействие с муниципальными образованиями по ликвидации последствий опасного природного явления.

Оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов осуществляют сбор информации по отключению энергоснабжения.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефонам «01» или «101».

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Псковской области (8112)79-99-99», - говорится в сообщении МЧС.