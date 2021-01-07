Общество

Очаг коронавируса выявили в Спасо-Елеазаровском монастыре

Очаги коронавирусной инфекции выявили в Спасо-Елеазаровском женском монастыре (Псковский район) и в Павском доме-интернате для престарелых и инвалидов (Порховский район). Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Спасо-Елеазаровский женский монастырь. Фото из группы обители в социальной сети «ВКонтакте»

По информации официального Telegram-канала региона, в монастыре COVID-19 подтвердили у 11 человек, в доме-интернате – у 7 человек.

«В очагах проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия», - говорится в сообщении Telegram-канала.