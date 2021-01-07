Общество

Роспотребнадзор заявил о стабилизации эпидемиологической обстановки

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в России характеризируется как стабилизирующаяся, отмечается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения, однако в субъектах разброс значения суточного показателя заболеваемости варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тысяч населения, что говорит об актуальности действующих требований к профилактике коронавирусной инфекции, в том числе в период новогодних праздников. Показатель репродукции (Rt) в целом по стране составляет 1,0-0,9», - говорится в сообщении ведомства.

Охват тестированием в праздничные дни удалось удержать на уровне 244,8 на 100 тысяч населения в сутки (при регламентируемом не ниже 200,0 на 100 тысяч населения).

Кроме того, наблюдается тенденция сокращения числа регионов с превышением эпидемических порогов и интенсивных показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ. Число регионов с превышением эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ сократилось в 1,5 раза с 63 до 43, интенсивные показатели заболеваемости и уровень превышения недельного эпидпорога невысокие.

Еженедельно на возбудители ОРВИ обследуется порядка 20-21 тыс. человек. Из числа обследованных выявляются аденовирусы (8,7%), вирусы парагриппа (6,6%), РС-вирусы (1,9%), а также другие вирусы негриппозной этиологии.