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Число умерших от коронавируса в Псковской области возросло до 104

167 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки

167 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки

Общество

Число умерших от коронавируса в Псковской области возросло до 104

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Число летальных исходов от коронавируса в Псковской области возросло до 104 (за сутки – двое), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Всего в регионе заразились коронавирусом 25183 человека (за сутки – 167), выздоровели – 12943 (за сутки – 174). Смотрите также 167 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки