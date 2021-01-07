Общество

В Псковской области прокуратура выявила госучреждения, не внедрившие электронные услуги

Российские прокуроры в ходе надзора за соблюдением порядка предоставления государственных и муниципальных услуг в условиях пандемии выявили в 14 регионах госучреждения, где даже не приступали к внедрению электронных форматов предоставления услуг. Среди них оказались и учреждения Псковской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Вопреки требованиям ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в некоторых регионах уполномоченными органами до настоящего времени не приняты меры к переводу публичных услуг в электронный вид и обеспечению возможности их получения в электронной форме», - отметили в Генпрокуратуре. В частности, такие факты были выявлены в Амурской, Ивановской, Липецкой, Новосибирской, Омской, Пензенской, Псковской, Саратовской областях, Москве, Удмуртии, Хакасии и Крыму, в Красноярском и Пермском краях.

Принятый в июле 2010 года закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» обязал федеральные, региональные и местные органы власти, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, а также подведомственные им организации обеспечивать возможность получения заявителем услуги в электронной форме.

В декабре прошлого года в закон внесли поправку, предусматривающую возможность случаев, когда на основании федерального закона государственная или муниципальная услуга будет предоставляться исключительно в электронной форме.

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Перечень услуг, представляемых в электронной форме, определяется правительством РФ. В настоящее время в него включены ряд услуг в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, работы объектов культуры, физкультуры и спорта, в сфере строительства и ЖКХ. В их числе прием заявлений о зачислении ребенка в детский сад, в образовательное учреждение, запись на прием к врачу или вызов врача на дом, прием заявлений о содействии в поиске работы, заявок на участие в спортивных мероприятиях, прием заявлений о согласовании перепланировки жилых и нежилых помещений.