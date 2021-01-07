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Главврач Псковской инфекционной больницы пригласила на работу ковид-диссидентов

Всех, кто считает, что угроза коронавирусной инфекции преувеличена, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко пригласила прийти помочь медикам - стать волонтерами или трудоустроиться сотрудником клиники.

Поводом для приглашения стал телефонный разговор, услышанный врачом в автобусе: «Неужели ты до сих пор веришь в COVID-19?».

«Собеседник явно парирует, начинает приводить примеры случаев заболевания и даже смертей. Но в ответ полное непонимание, даже насмехательство какое-то... Честно, я своим ушам не поверила, что еще есть люди, которые не верят в пандемию!» - написала Анастасия Повторейко в своем Инстаграм-аккаунте.

Она также рассказала о коллеге, который подобным неверующим задает вопрос, верят ли они в сифилис. Так она доказывает собеседникам, что не обязательно чем-то болеть, чтобы осозновать опасность болезни.

«Всех неверующих приглашаю волонтерами и на работу, - обратилась к скептикам главный врач больницы. - Нам руки и светлые умы всегда нужны!».

Добавим, что главврач Псковской инфекционной больницы также провела небольшой опрос в своем Instagram-аккаунте. Большая часть опрошенных призналась, что в их окружении есть ковид-диссиденты.

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Напомним, ранее Анастасия Повторейко сама переболела коронавирусом и рассказала, как и чем лечилась в период болезни.