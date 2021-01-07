Общество

Еле вышла из этого ада – псковичи возмущены состоянием дорожек и лестниц в Детском парке

Жители Пскова возмущены тем, как убираются от снега и посыпаются от гололеда тротуары, пешеходные дорожки и лестницы в городе. В частности, в Детском парке, на Золотой набережной, в дендропарке у Мирожского монастыря, на улицах Ипподромной и Яна Фабрициуса.

«Не ходите, дети, в Детский парк гулять! Нет, детям оно может в самый раз на санках кататься по дорожкам парка, а вот взрослым, а тем более пожилым людям там делать нечего. Дорожки - сплошной лед, нет и намека на какое-то действие коммунальных служб: ни соли, ни песка, ни просто очищенных тротуаров. И так везде!» - такая жалоба опубликована в группе «Инцидент Псков» в соцсети ВКонтакте.

По ее словам, такая же ситуация на Троицком мосту, на Золотой набережной и в дендропарке. «Господа предприниматели, была на вас надежда, на УГХ надежды нет давно, но увы и ах, некому позаботиться о подходах к лучшим пивным заведениям города. Господа, вы хотите, чтобы Псков стал туристическим кластером? Так в чем же дело? Город так красиво украсили в этом году, почему же не добавить к этому обязательную уборку снега и льда с тротуаров и лестниц?» - добавил автор поста.

В комментариях пользователи стали активно делиться и другими локациями города, уборка и обслуживание которых, по их мнению, оставляют желать лучшего. «Весь город не посыпан! Просто ужасно выйти на улицу!» - написала одна из участниц дискуссии.

«В городе вообще пешеходов не любят. На участке Ипподромной в сторону Леона Поземского мало того, что тротуара в принципе нет, так и обочину портят машинами. Не пройти», - пожаловалась еще одна псковичка.

«Все улицы такие. Мало того, что не убирают, так и песок кончился) Янушка (вся до вокзала в таком виде), Гагарина и остановка», - добавила она.

Еще одна горожанка призналась, что упала в Детском парке. «Еле вышла из этого ада, нигде не посыпано, а люди все равно толпами ходят», - заключила она.