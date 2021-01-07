Общество

Вакцинация от коронавируса может потребоваться каждые полгода - эксперт

Вакцинация населения от коронавируса может требоваться повторно каждые полгода. Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что нам, вероятно, придется еще раз вакцинировать людей, поскольку мы не знаем, насколько длителен защитный эффект от этих вакцин. Мы не знаем, как часто нам придется заново прививать людей вакциной, но, возможно, это будет происходить каждые шесть месяцев или ежегодно», - подчеркнул глава ведомства.

Отметим, что в королевстве 8 декабря стартовала вакцинация населения препаратом американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. С понедельника в Великобритании также стали применять вакцину британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Первыми прививают медицинских работников, лиц, проживающих в домах престарелых, и людей старше 80 лет. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, на данный момент первую из двух доз препарата получили свыше 1,3 млн человек.

Крайне сложная эпидемиологическая обстановка складывается в Великобритании из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% более заразным. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и объявило в понедельник о введении карантина в Англии, который продлится как минимум до середины февраля. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно определяют действующие на их территории меры, однако в целом они похожи на английские ограничения, что делает карантин общенациональным.