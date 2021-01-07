Общество

Пскович продает бракованную 10-рублевую монету за миллион рублей

Пскович выставил на продажу непрочеканенную монету номиналом в 10 рублей. На аверсе монеты изображение герба города Великие Луки, сообщает ЦДИ.

Как сообщает автор объявления, монета имеет производственный брак с двух сторон. Напомним, в нумизматике ценятся монеты, которые имеют производственные дефекты, однако, реальная стоимость монеты вряд ли будет стоить миллион рублей. Автор указал именно такую цену, но уточняет, что готов продать монету на договорных условиях.

Объявление размещено на сайте бесплатных объявлений Avito.

Источник фото: Avito