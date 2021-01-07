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Общество

Ученые нашли у коронавируса признаки хронического заболевания

08.01.2021 08:58|ПсковКомментариев: 0

Ученые из Бельгии и Голландии впервые всесторонне исследовали, как восстанавливаются пациенты после легких форм COVID-19. Они пришли к шокирующим выводам: у многих осложнения начинаются через недели и даже месяцы, а каждый третий становится в той или иной степени зависимым от постороннего ухода, передает «Московский комсомолец». На основании полученных данных, исследователи предложили ставить диагноз хронической коронавирусной инфекции всем, кто страдает от ее проявлений более 12 недель, и разработать для таких пациентов реабилитационные методики.

С начала пандемии SARS-CoV-2 большинство исследований было сосредоточено на госпитализированных пациентах с тяжелым течением заболевания, а пациентов с легким течением, которых 80% и которые проходили лечение амбулаторно, вниманием как-то обделяли. Тем временем, и у многих из них COVID-19 вызывает серьезные последствия. «До болезни я вообще не знала, где у меня находится поджелудочная железа, да и в принципе считала себя здоровой. Но почему-то вирус ударил именно по ней. Я болела с желудочно-кишечными проявлениями, легко, даже и не узнала бы, что это был COVID-19, если б на работе мне не приходилось каждую неделю сдавать анализ ПЦР на коронавирус. Прошло уже четыре месяца, однако примерно через день меня рвет. Похудела на 15 килограммов, совершенно перестала есть мясо, оно ужасно пахнет», - рассказала 39-летняя москвичка Ирина.

Европейские ученые первыми обратили внимание на неудовлетворенные медицинские потребности большой группы не госпитализированных пациентов, которые перенесли COVID-19, как принято считать, «легко». Как выяснили авторы новой работы, очень многих, переживших COVID-19, даже после легкого течения преследуют серьезные проблемы со здоровьем. Они изучили данные относительно молодых и здоровых пациентов (всего 1837 человек),  которые лечились амбулаторно и у которых жалобы сохраняются более трех месяцев с начала заболевания. Все они  перенесли инфекцию в легкой форме, средний возраст – 47 лет. Согласно выводам ученых, примерно у половины из этих пациентов увеличились потребности в уходе. Более того, каждый третий на сегодня стал зависимым от постороннего ухода.

Итак, через три месяца после инфицирования большинство пациентов все еще испытывали множественные симптомы заболевания, которые привнесли в их жизнь различные ограничения. Высокая доля пациентов испытывала длительные симптомы, включая усталость (98%), мышечную слабость (90%), проблемы со сном (88%) и боль (87%). Многие пациенты с постоянными симптомами сообщают о потере производительности труда и нуждаются в дополнительном медицинском обслуживании. 86% пациентов сообщили о том, что до COVID-19 у них не было проблем со здоровьем. Однако после инфицирования лишь 6% считают себя здоровыми. 64% отзываются о сегодняшнем состоянии здоровья, как «умеренном», а 30% - как о плохом. На момент участия в исследовании более половины пациентов зависели от ухода (своим партнером, семьей или другими лицами). А 31%, согласно данным исследования, считались зависимыми от ухода примерно через три месяца после заражения. Поразительно то, что это примерно такой же процент, как и среди пациентов с прогрессирующей хронической почечной недостаточностью, ХОБЛ или хронической сердечной недостаточностью. «Это указывает на то, что влияние COVID-19 на повседневную жизнь пациентов огромно в подмножестве не госпитализированных пациентов, и необходимо уделять больше внимания определению оптимальных вариантов лечения этих пациентов», - отмечают исследователи. Например, для тех, кто переболел тяжело, сегодня существует реабилитация, однако группе не госпитализированных пациентов с этой точки зрения не уделяется никакого внимания. Исследователи предложили считать пациентов с COVID хроническими больными, если симптомы длятся более 12 недель. Скоро такие пациенты станут еще одной серьезной нагрузкой на системы здравоохранения всех стран. «Симптомы "второго акта" COVID-19 чрезвычайно разнообразны: это и изматывающая слабость, и проблемы с памятью и концентрацией внимания, и тахикардия (нарушение сердечного ритма), и проблемы с пищеварением», - считает научный руководитель сети клиник, доктор Юрий Захаров.

По его словам,  SARS-CoV-2 вызывает воспалительную реакцию организма, которая продолжает воздействовать на органы и системы даже после того, как вирус гибнет. Это подтверждается данными, полученными при обследовании пациентов с осложнениями на сердце. Установлено также, что коронавирус инфицирует и повреждает клетки кишечника – отсюда длительные гастроэнтерологические симптомы. У некоторых людей вирус вызывает аутоиммунную реакцию. Возможно, обусловленный вирусом воспалительный процесс нарушает функцию блуждающего нерва, который проводит сигналы от мозга к внутренним органам. Это может объяснять многообразие и длительность симптомов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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