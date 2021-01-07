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Общество

МЧС напомнило псковичам признаки непрочного льда, выход на который смертельно опасен

08.01.2021 09:29|ПсковКомментариев: 0

Главное управление МЧС России по Псковской области дало советы любителям зимней рыбалки. Соответствующая публикация размещена на сайте ведомства в пятницу, 8 января. 

«Заканчивается первая новогодняя неделя, но впереди еще несколько выходных дней. Мы хотим еще раз напомнить всем любителям подледного лова, как формируется ледовый покров, какие существуют признаки непрочного льда, какая толщина льда считается оптимальной для зимней рыбалки и как проверить толщину льда на водоеме.

Принято считать, что оптимальной толщиной льда для рыбалки в зимнее время года считается лед не менее семи сантиметров, а оптимально: десять-пятнадцать сантиметров.

Серьезным препятствием для формирования ледового покрова могут стать только снегопады и оттепели. Даже мороз в 20 градусов с большим трудом пробивает небольшой слой снега. Снег, ложащийся на прозрачный, толщиной один – два сантиметра лед – это еще одна опасность для рыболова. Уже небольшой слой снега замедляет нарастание льда или даже прекращает его полностью.

Если же снега наметет на первый лед как следует, то мощный снежный покров прижимает лед к поверхности воды. Через трещины на поверхность льда вытекает вода. Передвижение по льду при этом становится трудным и весьма опасным, поскольку лед может проломиться или даже растаять в воде под снегом.

Вода, вытекшая на лед, впитывается в снег, образуя слякоть. На этих слякотных участках после их замерзания возникают наледи. Несущая способность ноздреватого и хрупкого льда на участках наледи наполовину меньше, чем у обычного.

Во взаимосвязи толщины льда и температуры можно отметить следующие моменты.

Если температура воздуха окружающей среды около ноля градусов Цельсия держится на протяжении 4 суток, то прочность естественного покрытия водоема снижается на 25%. Выход на неокрепший лед опасен для жизни. При ранней оттепели заниматься зимней рыбалкой не рекомендуется.

При снижении температуры воздуха до -5 градусов лед начинает уверенно расти. Однако показателя будет недостаточно для безопасного движения.

При температуре воздуха -1 градус Цельсия скорость намерзания составляет всего 2,5 мм в сутки. При -5 градусах Цельсия, за сутки прирост составляет около 12 мм. Глубоководные водоемы замерзают с меньшей скоростью.

Прирост толщины покрова происходит даже при падении снега, хотя и с замедлением.

Только при стабильном морозе от -10 градусов, можно рассчитывать на существенно увеличение показателя толщины.

Запомните основные признаки непрочного льда, на который смертельно опасно выходить.

Обычно это рыхлый, пористый лед белого цвета.

Вода вытекает из лунок.

Раздается характерный звук хлюпания и треска.

Непрочный лед может быть припорошен снегом, поэтому таит в себе еще большую опасность, так как его сложно вовремя разглядеть

Как проверить толщину льда?

Перед тем, как выйти на лед, можно удостовериться в его прочности следующим образом:

Оцените внешний вид ледового покрытия. Лед, способный выдержать вес человека, обычно ровный, гладкий, на нем отсутствуют трещины, а цвет такого льда – голубоватый. Если лед издает характерный треск, прогибается под вашим весом, значит, он недостаточно прочен. Спускаться на лед в первый раз нужно осторожно с берега. Выйдя на лед, необходимо постучать по нему палкой. В случае, если на поверхности льда вы заметите воду, либо раздастся треск – лед непрочен. В таком случае немедленно вернитесь на берег. Если вы все-таки отошли от берега и только тогда заметили, что лед тонкий, либо он начал ломаться, поступайте так: ложитесь на ледовое покрытие, широко раскинув ноги, и медленно ползите к берегу.

Помните, что грамотные и правильные действия в сложной ситуации уберегут от гибели, а незнание элементарных правил повлечет проблемы, которых могло не быть», - говорится в сообщении МЧС.

Источник: Псковская Лента Новостей
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