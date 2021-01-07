Общество

Что делать при обнаружении чужой банковской карты, разъяснили псковичам в полиции

УМВД России по Псковской области напоминает: если вы нашли банковскую карту, то в соответствии со ст. 227 ГК РФ обязаны немедленно уведомить о находке лицо, потерявшее ее, или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. В случае, если владелец пластиковой карты вам не известен, вы должны заявить о находке в полицию или отделение банка.

Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта.

Если нашедший решит воспользоваться чужой банковской картой и денежными средствами находящимися на счете по своему усмотрению, он должен знать, что списание денежных средств с найденной банковской карты квалифицируется как преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ). Данное преступление относится к категории тяжких. При этом, не имеет значения какая денежная сумма была списана с банковской карты, а также каким способом списаны денежные средства - путем совершения покупок в интернет-магазине, оплатой покупок через бесконтактный терминал, через банкомат и другими способами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.