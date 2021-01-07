Общество

Россияне после Нового года начали докупать сладости и электронику

В первые дни года продажи гаджетов и мелкой бытовой техники выросли почти в три раза в годовом сопоставлении. Самыми популярными товарами стали беспроводные наушники, геймпады, смарт-часы, камеры видеонаблюдения и электрические зубные щетки, следует из статистики Ozon с 1 по 4 января.

Продажи сладких подарочных наборов выросли в 2,6 раза, косметических наборов и парфюмерии — в четыре раза. По данным Ozon, небольшое снижение продаж началось после 4 января. «Очевидно, россияне в это время докупили запоздалые подарки»,— сообщила компания РБК.

В компании также отметили, что в топе книг в начале января первое место занял ежедневник «6 минут» с принципами достижения целей и преодоления препятствий. Кроме того, судя по продажам ковриков для фитнеса и кистевых эспандеров, россияне решили больше заниматься спортом.

Объем трат россиян с 31 декабря до 9:00 1 января вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, следует из данных Сбербанка. При этом количество покупок в зарубежных магазинах сократилось почти в четыре раза, передает «Коммерсант».