Общество

Михаил Ведерников выразил соболезнования близким жертв коронавируса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким жителей региона, умерших от коронавируса. «К сожалению, статистику смертности от COVID-19 пополнили еще два человека», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

Как сообщалось ранее, после смерти двух человек число жертв коронавируса в Псковской области возросло до 104.

Как сообщил губернатор, за минувшие сутки было подтверждено 183 новых случая заражения, 96 из них - в Пскове. «Берегите себя и, пожалуйста, соблюдайте все противовирусные требования», - призвал Михаил Ведерников.