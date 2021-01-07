Общество

Псковские полицейские поздравили воспитанников детского дома с Новым годом

В здании регионального УМВД России по Псковской области состоялось поздравление воспитанников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в лице директора Ольги Верхоглядовой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД.

«Врио начальника Управления по работе с личным составом областного УМВД полковник внутренней службы Роман Курилов и начальник Культурного центра УМВД майор внутренней службы Анна Абрамова попросили руководителя Центра передать устные поздравления с новогодними и рождественскими праздниками, как воспитателям, так и ребятам. Представители УМВД пожелали, чтобы в новом году обязательно сбылось все то, что они пожелали, новых начинаний, больших успехов в учебе и спорте, нескончаемой энергии и радости.

А чтобы маленькие мечты становились реальностью, директору подшефного детского учреждения полицейские вручили более 30 сладких подарков и денежный сертификат для организации спортивно - оздоровительных мероприятий от УМВД России по Псковской области», - сообщили в полиции.