Общество

Противопожарные рейды прошли в псковских храмах

В преддверии празднования Рождества Христова сотрудниками Главного управления МЧС России по Псковской области были проведены профилактические рейды, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности в религиозных учреждениях в период проведения праздничных богослужений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону, инспекторы государственного пожарного надзора оказали помощь настоятелям и работникам храмов в подготовке к безопасному проведению праздников, на которые традиционно собирается большое количество прихожан.

«Сотрудники Главного управления рассказали о самых распространенных источниках возгораний в помещениях церквей и правилах пожарной безопасности, напомнили о необходимости свободного доступа к запасным и эвакуационным выходам из религиозных учреждений, а также разъяснили порядок действий в случае возникновения пожара.

Помимо инструктажей и бесед, в период праздничных богослужений, в церквях и храмах организовано дежурство сотрудников Главного управления», - сообщили в МЧС.