Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области

Как сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе, на данный момент проведено 220 963 исследований (783 за минувшие сутки). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 25366 (+183). Выздоровело – 13070(127). Умерло – 104.
Статистика по муниципальным образованиям.
Псков – 9404
Великие Луки – 4851
Бежаницкий район - 216
Великолукский район – 643
Гдовский район – 270
Дедовичский район – 341
Дновский район - 256
Красногородский район – 149
Куньинский район – 195
Локнянский район - 173
Невельский район – 1009
Новоржевский район – 259
Новосокольнический район – 521
Опочецкий район – 653
Островский район – 1170
Палкинский район – 300
Печорский район – 518
Плюсский район – 346
Порховский район – 803
Псковский район – 2133
Пустошкинский район – 172
Пушкиногорский район - 163
Пыталовский район – 165
Себежский район – 291
Струго-Красненский район – 246
Усвятский район – 108
Иногородние (с 30.12.2020) - 11